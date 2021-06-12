РФС и Сергей Лапочкин подадут апелляцию на отстранение арбитра в УЕФА

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По информации «РБ Спорт», РФС и арбитр Сергей Лапочкин намерены подать апелляцию на решение об отстранении рефери от судейской деятельности, которое вынес УЕФА.

Ранее УЕФА дисквалифицировал Лапочкина на 10 лет от судейской деятельности. Решение принято в связи с нарушением регламента на матче Лиги Европы «Вентспилс» — «Бордо». Сообщалось, что арбитр не сообщил в УЕФА о попытке влияния через него на результат игры.

По нашим данным, РФС оказывает полную поддержку Лапочкину. В ближайшее время российская сторона намерена изучить полный текст решения УЕФА, после чего подаст жалобу в апелляционный комитет организации.

В 2020 году появилась информация, что российский судья, обслуживавший один из матчей «Спартака», мог быть причастен к ставкам на тотализаторе. Сообщалось, что речь может идти о Лапочкине. Судья проходил проверку на полиграфе, но это не было связано со ставками.