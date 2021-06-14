Оргкомитет следит за публикациями в соцсетях
После жалоб футбольных фанатов оргкомитет фестиваля UEFA EURO-2020 прислушался к просьбам и улучшил условия пребывании гостей фан-зоны на Конюшенной улице в Санкт-Петербурге.
Болельщики и многочисленные гости Северной столицы жаловались на недостаток туалетных кабинок, к которым выстраивались большие очереди. После этого случая здесь установили 40 дополнительных туалетов, таким образом, число кабинок выросло до ста.
Как рассказала «Октагону» пресс-секретарь фестиваля UEFA EURO-2020 Евгения Заславская, в оргкомитете внимательно следят за отзывами гостей и принимают все меры дл удобства посетителей фан-зоны.
После объявления в городе дополнительных ограничительных мер в связи с возросшим уровнем заболеваемости коронавирусом, для фан-зоны дополнительно была закуплена крупная партия масок, также здесь усилили контроль за дезинфекцией.
Источник: @Октагон
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