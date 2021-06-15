Юрий Семин: Сравнение России и Украины? Украина — молодая и перспективная команда

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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин, дважды за карьеру тренировавший киевское «Динамо (в 2008-2009, 2011-2012 годах), прокомментировал игру между Нидерландами и Украиной. «Оранжевые» победили со счетом 3:2, забив решающий мяч незадолго до финального свистка.

«Мне матч понравился. Это был футбол хорошего качества. Игроки одной и другой команды продемонстрировали высокий уровень. Лучший матч? Ну, почему... Мне понравился матч Италия — Турция, также матч Англия —Хорватия. Мне вообще нравятся игры, которые проходят на чемпионате Европы. Хотя это только начало турнира. Нужно делать на это скидку. К финальной стадии команды буду повышать свой уровень.

Когда я работал в киевском «Динамо», там уже был вратарь Бущан, Ярмоленко, Сидорчук, сейчас он капитан сборной. Играл еще Андрей Шевченко, который команду Украины тренирует. Надо поздравить его с хорошей работой. Они заслуживали хотя бы очко в матче с Голландией.

Надо понимать, что не так давно Украина выиграла молодежный чемпионат мира (2019 год, сборные U-20. — Прим. «РБ Спорт»). И большая группа ребят из этой команды представляет киевское «Динамо». Они достойно выглядят. Есть преемственность, видна работа на перспективу.

Трудно загадывать, что будет дальше в группе, где играет Украина. Это все же команда очень молодая. Думаю, они со второго места могут выйти.

Как на фоне Украины выглядит Россия? Сложно сравнивать. Я считаю, это совершенно разные сборные, разные игроки. Украина — очень перспективная, молодая команда. Так могу сказать. Игру сборной России я не комментирую», — отметил Семин.

Источник: «РБ Спорт»