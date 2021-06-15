В первом туре нового чемпионата России «Спартаку» предстоит сыграть с «Рубином»

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В РПЛ продолжают работать над календарем чемпионата России-2021/22. По информации «РБ Спорт», в первом туре «Спартак» предстоит выезд в Казань к «Рубину».

По нашим данным, в первом туре чемпионата России-2021/22, среди прочих, пройдут такие матчи:

«Рубин» — «Спартак»

ЦСКА — «Уфа»

«Химки» — «Зенит»

Ранее портал Transfermarkt опубликовал обновленную стоимость футболистов Российской Премьер-Лиги. Интересно, что в рейтинг попали все два игрока чемпиона России «Зенита».

Самым подорожавшим футболистом РПЛ с начала сезона-2020/2021 стал полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия: его стоимость возросла на € 13,5 млн.

Второе место в этом списке занимает нападающий московского «Спартака» и сборной Швеции Джордан Ларссон — его цена выросла на € 11 млн. Третье место в рейтинге занял полузащитник «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии Вендел, стоимость которого поднялась на € 9 млн.