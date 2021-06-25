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Матч ТВ покажет все три матча "Спартака" на сборах в Австрии

По данным “РБ Спорт” Матч ТВ и “Спартак” заключат договор на трансляцию матчей в Австрии.

Все три матча "Спартака" на сборах в Австрии будут, с большой долей вероятности, показаны на каналах "Матч ТВ" - стороны близки к окончательной договоренности по этому вопросу. Сбор в  Австрии продлится с 25 июня по 5 июля. В Австрии на сборах у красно-белых три матча -  29 июня в 18:30 - с «Нефтчи», 2 июля (18:30 мск) соперником станет словенский клуб «Браво» и 5 июля (14:00 мск) - с «Шибеником» (Хорватия).

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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