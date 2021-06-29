В субботу 26 июня 2021 года прошёл V этап открытой спартакиады черноморского побережья  "Мир без границ"

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Соревнования по легкой атлетике прошли в городе Горячем Ключе на стадионе "Юность" в категориях спорт ЛИН, спорт ПОДА, спорт ГЛУХИХ и спорт СЛЕПЫХ в дисциплине бег на 100 метров.

105 спортсменов с ОВЗ разных полов и возрастов из 13 муниципальных образований Краснодарского края, таких как Новороссийск, Сочи, Горячий Ключ, Геленджик, Туапсинский, Крымский, Абинский , Славянский, Красноармейский, Староминский, Северский, Темрюкский и Белореченский районы, приехали в этот день в Горячий Ключ, чтобы проявить себя в спортивных соревнованиях.

Всех собравшихся приветствовал лидер ООКК «Мир без границ», депутат Госдумы Владимир Синяговский.

Даже дождливая погода не напугала участников и не помешала провести соревнования на высоком уровне. Все участники проявили стойкий характер, силу волю и удивительную любовь к активной жизни.

Некоторые результаты оказались достойны уровня "мастера спорта", а некоторые - просто бесценны за победу над собой и неописуемые эмоции от спортивной борьбы.

«Общественная организация "Мир без границ" благодарит администрацию города Горячего Ключа, отдел ФКиС, сотрудников СШ "Юность" за оказанную помощь в проведении V этапа спартакиады,» - отметил председатель совета организации, депутат городской думы Новороссийска Виталий Козырев.