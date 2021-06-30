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Никита Симонян: Нет у нас футболистов, которые могли бы конкурировать с Бельгией и Данией

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Никита Симонян в комментарии «РБ Спорт»поделился мнением о работе Станислава Черчесова с национальной командой. Сегодня Черчесов выступил с докладом о работе на проваленном чемпионате Европы.

«Нет у нас футболистов, которые могли бы сегодня конкурировать с такими странами, как Бельгия, Дания. Сегодня сборная команда Бельгии по рейтингу находится на 1-м месте, Дании — на 10-м месте, а России — на 38-м.

Вот теперь скажите, может ли команда России, обязана ли побеждать? Конечно, желательно, чтобы 38-я обыграла и первую команду и 10-ю. Но, к сожалению, у нас нет сегодня игроков высокого уровня.

Опять приглашать иностранца? Не знаю. Сегодня я могу сказать, что технический комитет выразил Черчесову доверие. Высокое руководство сказало, что он доработает до конца контракта. Кто сказал? Дюков», — поведал Симонян.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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