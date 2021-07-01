Дмитрий Губерниев: Президент, безусловно, дает сигналы, но у него другие заботы

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал для «РБ Спорт» высказывания президента России о сборных России по футболу и хоккею.

В среду во время Прямой линии президенту России Владимиру Путину был задан вопрос о сборной России по футболу. Ответ последовал следующий: «У нас есть специалисты, надо довериться им. Я себя не считаю специалистом ни в футболе, ни в хоккее. Надо подумать, что было сделано позитивного людьми, которые отвечали за работу сборных. Вместе с ними подумать, что нужно изменить сейчас. Имею в виду и кадровую составляющую и в футболе, и в хоккее. И надо двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, но рассчитывая на лучшее. У нас потенциал очень хороший, безусловно», — заявил Путин.

«РБ Спорт» попросил прояснить эти слова Дмитрия Губерниева.

— Владимир Владимирович очень переживает за российский спорт, как и мы все, — говорит Губерниев.

— Понятное дело, являясь простым болельщиком, он понимает, что ответственность, безусловно, лежит на тренерах. Но если в хоккее ситуация очевидна, то в футболе — нет. Все-таки сложно из таких футболистов слепить команду мечты. Поэтому я не удивлюсь, если останется Черчесов. По поводу Брагина, думаю, однозначная ситуация. Может быть, это имел в виду президент. В любом случае, как вы понимаете, о том, что он имел в виду, нужно спросить Дмитрия Пескова.

— Упоминание кадровой составляющей не выглядит как сигнал Дюкову задуматься о смене тренера?

— Президент, безусловно, дает сигналы. Но давайте будем честными, если еще Кремль будет тренеров футбольной сборной назначать. .У президента много других забот. Если люди, которые за это отвечают. Давайте мы все-таки оставим президенту Путину и его администрации решать более серьезные проблемы страны.