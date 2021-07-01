Никита Симонян: Черчесов поднял вопрос о переносе матча ЦСКА — «Зенит», члены техкома его поддержали

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Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Никита Симонян поделился мнением о работе Станислава Черчесова с национальной командой на Евро-2020. 30 июня Черчесов отчитался перед техническим комитетом РФС о выступлении россиян на чемпионате Европы.

«У нас в расписании РПЛ за 4 дня до матча Россия — Хорватия в отборочном этапе к чемпионату мира-2022 стоит матч ЦСКА — «Зенит». Черчесов поднял вопрос о переносе матча армейцев и петербуржцев, и мы, члены технического комитета РФС, поддержали его. Только за счет подготовки мы можем конкурировать с такой командой, как Хорватия.

Мы и перед Евро-2020 дали Черчесову на неделю больше подготовки? Я же вам повторяю, какое место в рейтинге занимают сборные Бельгии и Дании, а какое мы? Я понимаю, что вы за то, чтобы снять Черчесова с занимаемой должности. А я за то, чтобы он продолжил работать главным тренером сборной России», — сказал Симонян.

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с лета 2016 года. Под его руководством российская национальная команда выступала на Кубке Конфедерация-2017, на домашнем чемпионате мира-2018 и на Евро-2020. Его контракт с РФС действует до 31 декабря 2022 года.

Сборная России сыграет со сборной Хорватии в 4-м туре отборочного этапа к ЧМ-2022 1 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.