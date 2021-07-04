Агент Нисбета: Кевин интересен не только «Краснодару», но и «Спартаку»

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Николас Николсон подтвердил «РБ Спорт», что на форварда «Хиберниана» Кевина Нисбета есть спрос в России. Футболистом интересуются несколько клубов.

Сегодня британские СМИ сообщили о том, что 24-летний нападающий «Хиберниан» Кевин Нисбет привлек внимание «Краснодара». «РБ Спорт» связался с его агентом Николасом Николсоном, чтобы узнать, соответствует ли эта информация правде.

— «Краснодар» действительно интересуется Кевином, — подтвердил Николсон. — Я не буду рассказывать, кто конкретно вышел на меня от клуба, но впервые они вышли на связь несколько месяцев назад, и с тех пор мы общаемся по поводу этого футболиста. Сперва они поинтересовались, готов ли сам игрок к переезду в Россию. И получили положительный ответ. Сколько я даю процентов, что трансфер состоится? Сложно делать прогнозы, вопрос в том, когда русские готовы заплатить.

— Есть ли другие претенденты на Кевина?

— Он нравится московскому «Спартаку». Они также выходили на контакт, мы поговорили. Но в общей сложности им сейчас интересуются около 12 клубов.

В минувшем сезоне Кевин сыграл 44 матча в составе «Хибернианс» во всех турнирах и забил в общей сложности 18 голов, а также записал на свой счет 8 голевых передач. Также он выходил на поле во всех матчах сборной Шотландии на Евро-2020. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.