/Спорт и туризм/

Кто может сменить Черчесова

По информации «РБ Спорт», у РФС есть план по тому, как будет решаться вопрос с тренером сборной России. Станислав Черчесов будет уволен в ближайшее время, если федерация получит согласие от одного из тренеров из списка кандидатов.

Пока ни от одного из кандидатов согласия нет.

В списке РФС шесть фамилий: три тренера, работающих сейчас в РПЛ, и три зарубежных специалиста. Среди иностранцев есть те, кто работает/работал на Евро-2020 и кто имеет клубное прошлое.

В списке россиян — тренер «Зенита» Сергей Семак, главком «Рубина» Леонид Слуцкий и наставник «Ростова» Валерий Карпин. Ни один из этой тройки пока не дал согласия на предложение из РФС. Более того, Слуцкий и Карпин публично заявили о нежелании работать в сборной.

Возможно, в ближайшее время на российском рынке появятся и другие кандидаты.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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