Два боксёра из Краснодарского края победили на первенстве Европы

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В воскресенье, 11 июля, в Грузии завершилось первенство Европы среди юношей и девушек 15-16 лет. Всего в соревнованиях участвовали 25 представителей России: 13 юношей и 12 девушек.

В общей сложности 19 россиян пробились в финал и только один из них остался с серебряной медалью.

Во время дневной сессии все 10 девушек, выступивших в финальной части, блестяще провели свои поединки и завоевали «золото». В том числе, в весовой категории до 57 кг золотую награду завоевала Карина Коробова из Краснодарского края. В финале она единогласным решением судей одержала победу над немкой Кристоваланту Коутсочрицу.

Ещё девять юношей, выходивших в ринг в вечернюю сессию, принесли в копилку сборной России 8 золотых медалей и одну серебряную награду. В весовой категории до 50 кг победителем стал Никита Манасихин из Краснодарского края. В финале он единогласным решением судей победил украинца Гектора Думиника.

Таким образом, в общекомандном зачете заняла первое место, завоевав 18 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых награды.

Отметим, что Международная ассоциация бокса (AIBA) выделила крупный призовой фонд для победителей первенства Европы среди юношей и девушек 15-16 лет. Так, обладатели золотых наград получили по $4.000.

Константин Петров