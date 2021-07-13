РФС разработал новую реформу российского футбола

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По информации, в клубы направлены документы по реформированию лиг в российском футболе. Автором документа под названием «Реформа клубного футбола» стал Проектный офис РФС.

Предпосылками к началу реформ авторы называют падение клубов в таблице коэффициентов и, как следствие, меньше мест в еврокубках и меньше денег в индустрии.

Недостатками существующей системы лиг называются то, что «во всех лигах недостаточно высокоинтенсивных матчей», а также то, что во всех лигах «недостаточно высокорейтинговых матчей». В качестве примера лиг, которые со сменой формата резко увеличили доходы, названы Бельгия (+100% теледоходов за 7 лет) и Австрия (+40% теледоходов за 1,5 года).

Основные изменения в РПЛ

Система проведения — «осень-весна». Количество команд — 16. Играют по «швейцарской системе» (аналог формата ЛЧ 2024/25); РПЛ синхронизирована с Европой.

Основные изменения в ФНЛ

Система проведения: в два отдельно связанных чемпионата (весенний и осенний). Двадцать участвующих команд, разделенных на две группы по 10. Группы будут делиться по спортивному принципу предыдущего года. Повышение в РПЛ и понижение в ФНЛ из РПЛ происходит весной, позволяя синхронизировать РПЛ и ФНЛ; Повышение в ФНЛ и понижение в классе происходит осенью, что позволяет синхронизировать ФНЛ и «Новую Лигу».

Новая Лига А и новая Лига Б

Система проведения— «весна-осень». Участвуют две группы по 12-16 команд. Группы поделены по географическому и спортивному признаку. Повышение в ФНЛ и понижение в классе происходит осенью.

Источник: РБ Спорт