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Российский футбол "выиграет" за счет чемпионата Европы по футболу. В интервью советский и российский футболист, тренер академии ЦСКА Максим Боков рассказал, что соревнование привлекло молодежь в спорт.

Чемпионат Европы по футболу завершился победой сборной Италии в решающем матче против англичан. Российская команда не смогла показать достойный результат и выйти в плей-офф соревнования. Несмотря на неудачу, отечественный спорт все равно может "выиграть" от завершившегося соревнования, уверен советский и российский футболист, тренер академии ЦСКА Максим Боков. По его словам, каждый крупный турнир приводит к всплеску интереса к футболу в России среди молодежи.

"После каждого чемпионата Европы все больше ребятишек идет заниматься футболом. Они стараются быть похожими на различных звезд футбола. Это явление происходит сейчас и каждые два года. Популярность растет", – рассказал Максим Боков.

По словам тренера академии ЦСКА, рост популярности футбола среди российской молодежи после чемпионата Европы, часть матчей которого проходили в Санкт-Петербурге, продолжил тренд, заложенный во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

"У нас был чемпионат мира по футболу, и практически каждый россиянин мог попасть на ту или иную игру. Вживую интереснее смотреть, чем по телевизору. Родители брали детей и ездили на игры. У меня очень много знакомых, которые брали всю семью на футбол. Эти дети до сих пор болеют за определенную команду", – заключил Максим Боков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/