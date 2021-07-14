Александр Шлеменко объяснил, почему нельзя сравнивать Хабиба с Исламом Махачевым  

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Российский боец Александр Шлеменко считает, что Ислам Махачев не должен копировать Хабиба Нурмагомедова. По словам Александра, создать второго Хабиба не получится.

«Махачев и Хабиб в чем-то похожи, оба воспитывались у одного тренера, – приводит слова Шлеменко «РБ Спорт». – Но, даже несмотря на это, они разные, это видно всем специалистам. База одна, а бойцы разные. У каждого своя индивидуальность и харизма.

Второй Хабиб - это просто вывеска для публики, так Махачева проще представить людям, так работает маркетинг. Думаю, у Махачева отлично получится развиваться по своему пути, у него есть набор спортивных навыков чтобы стать чемпионом, но не надо забывать, что Хабиб по спортивным показателям готов был драться за пояс задолго до того как получил титульный бой. Но чемпионский бой ему дали, только когда Хабиб подтянул медийную составляющую».

Следующий бой Махачев проведет 18 июля против Тиаго Мойзеса на турнире UFC Fight Night.