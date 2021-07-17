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Президент ЦСКА Евгений Гинер станет лауреатом премии РФС за вклад в развитие футбола
По информации «РБ Спорт», президент ЦСКА Евгений Гинер победил в национальной премии РФС за вклад в развитие футбола в прошлом году.
В четверг исполком РФС должен будет утвердить это решение.
По нашим данным, технический комитет РФС признал Гинера лауреатом национальной премии за вклад в развитие футбола. По каким критериям определялся победитель, пока неизвестно.
В прошлом сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ и не попал в еврокубки. Сам Гинер потерял полный контроль над клубом, в апреле 2020 года армейцы перешли под управление ВЭБ в качестве компенсации за долг за строительство стадиона.
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