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По информации «РБ Спорт», бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинул состав технического комитета РФС.

8 июля стало известно, что Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. На данный момент ведутся поиски его замены. Ранее президент РФС Александр Дюков сообщал, что новый тренер должен быть назначен до 23 числа. Сейчас на сайте организации Черчесов все еще значится как член подкомитета по сборным в техкоме.

По нашим данным, Черчесов уже покинул состав технического комитета. Он входил туда автоматически в качестве главного тренера сборной России. Покинув этот пост, он также вышел из техкома. Его место в комитете займет новый главный тренер национальной команды.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф Кубка конфедераций в 2017 году. На чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинала, где в серии пенальти уступила команде Хорватии. Летом нынешнего года россияне провалили групповой этап чемпионата Европы, заняв последнее место в группе.