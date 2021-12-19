Реальное шоу

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«Ледниковый период», «Голос», «Танцы на ТНТ», «Точь-в-точь» и многие другие ТВ-шоу бьют рекорды по популярности.

У каждого свой любимый проект.

В Новороссийске пошли дальше, перенесли некоторые проекты в нашу реальную жизнь.

Например, несколько дней назад, завершился уже второй сезон шоу «Танец звёзд», организованное творческим объединением "Stаrs", идея раскрученная , от этого и очень интересная, особенно в городском масштабе, ведь многих участников знаем лично, работаем с ними или живём по соседству.

Интересно, а как это происходит?

Настоящие тренировки?

Много часов оттачиваются па?

Как выбирают музыку и наряды?

Каким способом справляются с волнением?

Много раз наступают на ногу партнёрше?

Как вырываются из кабинетов, переговоров и привычной жизни чиновники и бизнесмены?

Всегде же очень интересно заглянуть за кулисы действа.

Вот как ответили на эти вопросы участники финального концерта Елена Иванова и Андрей Кравченко.

Репетиционные моменты в их танцевальной паре были разные, то смеялись без остановки, то отдавались репетиции настолько серьезно, что некогда было перемолвится словом, то боялись наступить на ноги друг другу, Елена потому что в шпильках, ох как же это больно... а Андрей, ну потому что мужчинам положено переживать за партнершу. Оказывается танцовщицы девушки привычные, на ноги им наступают часто, поэтому оказалось это не проблема.

По времени репетировали много, как удавалось согласно плотным графикам партнеров и тренера Марии Пономаревой а Андрей, как мы знаем, активный предприниматель, семьянин, депутат городской думы, общественный деятель. При таком ритме жизни свободные минуты найти тяжело, не то что часы. Но партнерша отдельно отметила его отношение к делу. Ни разу не попросил прерваться для ответа на телефонный звонок и не переносил назначенные репетиции, а такое уважение к участникам процесса сегодня бесценно.

,,Не тренер, не танцоры перед выходом на публику не волновались, рецепт прост. Нужно кайфовать от процесса, тогда получают удовольствие и танцующие, и зрители, и тренер.

В музыке главное, что бы нравилась на эмоциональном уровне, тогда её чувствуешь и это безумно помогает.

Ну а наряды должны быть красивы для зрителей и удобны для танцоров.

Вроде и никаких особых секретов нам не раскрыли, все просто. Чувствовать партнера, слышать музыку и не отвлекаться на посторонние дела.

В конце разговора Андрей рассказал, как проезжал сегодня мимо зала, где проходили репетиции. Поймал себя на грустной ноте, взглянув на пустое сиденье автомобиля, где последние месяцы лежала сумка с одеждой для репетиций.

Промелькнула мысль "Буду очень скучать".

Источник: https://ngnovoros.ru/posts/realnoe-shou