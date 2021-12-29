В Новороссийске прошла благотворительная премия «Мама года» и подведение итогов Спартакиады «Мир без границ»

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Организатор торжественных событий - краевая общественная организация «Мир без границ», лидером которой является Владимир Синяговский, а руководителем депутат городской Думы города-героя Новороссийска Виталий Козырев.

24 декабря 2021 года в Морском Культурном Центре Новороссийска прошли сразу два значимых мероприятия - ежегодная благотворительная премия «Мама года» и подведение итогов открытой Спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ».

Благотворительная премия «Мама года» была основана в 2017 году. Это социальный проект для признания заслуг мам особенных детей, внесших значительных вклад в становление и развитие своего ребенка. «Мир без границ» всегда подчеркивает огромную роль мамы, которая сопровождает своего особенного ребенка всю жизнь, часто отрекаясь от всего.

- Премия «Мама года» призвана показать гигантскую роль женщины в становлении такого ребенка, укрепление ее авторитета. В этом году чествовали 14 мам особенных детей из 14 муниципальных образований Краснодарского края, - рассказал председатель ООКК «Мир без границ» Виталий Козырев.

Открытая спартакиада Черноморского побережья «Мир без границ» - это спортивные соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Состязания проходят при поддержке АО «КТК-Р» в Новороссийске, Геленджике, Горячем Ключе, Славянском, Туапсинском, Красноармейском, Северском и Крымском районах.

Спартакиада проводится с 2018 года. Соревнования включены в Единый календарный план спортивных и физкультурных мероприятий министерства спорта Краснодарского края. Спартакиада состоит из восьми этапов по видам спорта, доступным для инвалидов. Это бочча, шахматы, дартс, плавание, легкая атлетика, бадминтон, настольный теннис и пауэрлифтинг. Соревнуются члены сборныx команд Краснодарского края, России, призёры и чемпионы Европы. В год – около 600-800 участников. Соревнования всегда проходят на высоком уровне и в дружественной обстановке. Участники получают не только большой практический опыт, но и яркие эмоции от спортивных схваток.