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Спортсмены из Новороссийска завоевали «золото» Первенства Европы по самбо на Кипре!

Сразу два спортсмена из Новороссийска завоевали высшую награду Первенства Европы по самбо среди кадетов.

Турнир проходил на Кипре в городе Лимасоле с 18 по 19 декабря. Изначально его проведение планировалось в октябре в Нидерландах, но позже из-за эпидемиологической обстановки соревнования были перенесены.
Глеб Провоторов и Василий Чакиров – воспитанники СК «Патриот» им. А.В. Фомина, выступавшие на Первенстве за разные сборные: Глеб за Россию, Василий- за Грецию.
Для Новороссийска это исторический результат! Ранее ещё никому из наших самбистов не удавалось подняться на пьедестал европейского первенства.
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Категория: Новости / Спорт и туризм

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