Спортсмены из Новороссийска завоевали «золото» Первенства Европы по самбо на Кипре!

/Спорт и туризм/

Сразу два спортсмена из Новороссийска завоевали высшую награду Первенства Европы по самбо среди кадетов.

Турнир проходил на Кипре в городе Лимасоле с 18 по 19 декабря. Изначально его проведение планировалось в октябре в Нидерландах, но позже из-за эпидемиологической обстановки соревнования были перенесены.

Глеб Провоторов и Василий Чакиров – воспитанники СК «Патриот» им. А.В. Фомина, выступавшие на Первенстве за разные сборные: Глеб за Россию, Василий- за Грецию.