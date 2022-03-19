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Соревнования по бочча в рамках открытой спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» 2022 года прошли в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района в субботу, 5 марта.

Организатором соревнований выступила краевая общественная организация «Мир без границ», председателем которой является депутат городской Думы VII-го созыва города-героя Новороссийска Виталий Козырев.

На турнир съехалось полсотни спортсменов из пятнадцати городов и районов Краснодарского края. Судейство обеспечивал старший тренер сборной края Вячеслав Пестов. Соревнования проходили по пяти классам для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (спорт ПОДА).

Перед началом турнира спортсмены приняли участие в патриотической акции Z #своихнебросаем.

По итогам соревнований победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.

ООКК «Мир без границ» благодарит администрацию Красноармейского района и лично начальника отдела ФКиС Дмитрия Смирнова за помощь в организации и проведения соревнований.