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Мир без границ

Соревнования по бочча в рамках открытой спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» 2022 года прошли в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района в субботу, 5 марта.

Организатором соревнований выступила краевая общественная организация «Мир без границ», председателем которой является депутат городской Думы VII-го созыва города-героя Новороссийска Виталий Козырев.
На турнир съехалось полсотни спортсменов из пятнадцати городов и районов Краснодарского края. Судейство обеспечивал старший тренер сборной края Вячеслав Пестов. Соревнования проходили по пяти классам для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (спорт ПОДА).
Перед началом турнира спортсмены приняли участие в патриотической акции Z #своихнебросаем.
По итогам соревнований победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.
ООКК «Мир без границ» благодарит администрацию Красноармейского района и лично начальника отдела ФКиС Дмитрия Смирнова за помощь в организации и проведения соревнований.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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