Депутат Госдумы Иван Демченко: физическая подготовка детей - залог здоровья нации...

/Спорт и туризм/

В Цибанобалке начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Этот объект Иван Иванович посетил в рамках своего визита в Анапу.

Это первый такой объект в регионе, построенный в рамках нацпроекта «Демография», федерального проекта «Спорт – норма жизни» и партийного проекта «Единой России» «Детский спорт».

Здесь, на новом спортивном объекте, Иван Иванович обсудил с председателем ЗСК Юрием Бурлачко, вице-губернатором Александром Власовым и мэром Анапы Василием Швецом развитие физической культуры и спорта в городе-курорте.

Средства на строительство физкультурного комплекса были выделены из федерального, краевого и местного бюджетов. На территории находится футбольное поле 30 на 60 метров, беговые дорожки, уличные тренажеры, воркаут-оборудование, баскетбольные фермы, раздевалки с душевыми, охранный пункт и трибуны на 100 мест. Есть площадка для сдачи нормативов ГТО.

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