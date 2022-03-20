Депутат Госдумы Иван Демченко: Крымская весна - символ, объединивший нас восемь лет назад...

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Ежегодно 18 марта мы отмечаем включение Крыма и Севастополя в состав России. Во всех муниципалитетах Краснодарского края прошли мероприятия, приуроченные к новой памятной дате.

? Этот праздник стал особенно дорог тем, кто ждал воссоединения близких людей. На Кубани принято и горе и радость разделять вместе. В поддержку нового этапа истории страны наши жители организовывают праздничные мероприятия, автопробеги, посвященные празднику возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань. Наша поддержка очень важна тем, кто остался в беде. Поэтому слова «Своих не бросаем!», которые пишут на своих автомобилях участники автопробегов, вселяют уверенность в завтрашнем дне, - прокомментировал депутат Госдумы Иван Демченко.

#командаДемченко