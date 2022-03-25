Сергей Ташуев: В «Чайке» непростая финансовая ситуация

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Футбольный тренер Сергей Ташуев специально для «РБ Спорт» заявил, что покидает клуб «Чайка». По словам Ташуева, в клубе непростая финансовая ситуация.

«Чайка» идет на втором месте в ФНЛ-2, отставая от команды «СКА-Ростов» на 4 очка.

– Да, я и тренерский штаб сегодня приняли решение покинуть «Чайку». Сейчас непростая финансовая ситуация в клубе, но команда в хорошем игровом состоянии. Вчера был матч, второй тайм мы провалили. Никаких конфликтов с руководством у меня не было, все нормально. Мы к этому решению вместе шли. Я очень благодарен всем, много талантливой молодежи во второй лиге. Честно говоря, я от второй лиги устал немного. Тренером в «Чайке» будет человек из молодежки, желаю, чтобы у него все получилось.

– Есть ли у вас уже какие-то предложения от российских клубов?

– Разговоры давно ходили о разных предложениях. Раньше я говорил, что не могу бросить команду, а сейчас руки развязаны. Посмотрим, что будет дальше.