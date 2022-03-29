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Состоялся 3 этап открытой спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ»

В субботу, 26 марта 2022 года, в городе-курорте Геленджике прошли соревнования по дартсу в зачет открытой спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Организатором соревнований выступила общественная организация Краснодарского края «Мир без границ» во взаимодействии с управлением ФКиС города-курорта Геленджика и в партнерстве с компанией «КТК-Р».

Около 170 участников из 17 муниципальных образований Краснодарского края соревновались в точности метания дротиков в мишень и психологической устойчивости. В соревнованиях приняли участие спортсмены ПОДА, в т.ч. колясочники, спортсмены с нарушением слуха, спортсмены с общими заболеваниями и ЛИН.

Всего было разыграно 10 комплектов наград. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.

 

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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