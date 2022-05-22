В Москве прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

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20 мая в Координационном центре Правительства РФ состоялась церемония награждения победителей второго сезона конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Победители в каждой из пяти номинаций получили по 300 тысяч рублей, а гран-при составил 1 миллион рублей.

Также были подведены итоги акции «Верим в Россию — вместе мы сила». Конкурс «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей второго сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». В этом году участниками стали более 4 тысяч проектов из 85 регионов России. В церемонии награждения приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и Первый Заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров. В числе гостей были эксперты конкурса — известные спортсмены, управленцы и создатели успешных стартапов, а также представители партнеров конкурса. Провел церемонию награждения посол федерального проекта «Спорт — норма жизни», олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

«Всероссийский конкурс «Ты в игре» уже во второй раз собрал спортивных энтузиастов со всех регионов России. Организаторам было направлено более 4 тысяч заявок – это почти в два раза больше, чем в предыдущем сезоне. Важно, что участники получили серьезную экспертную поддержку, импульс развивать любимое дело и добиваться успеха. А мы благодаря проекту – возможность поддержать лучшие креативные бизнес-идеи по популяризации массового спорта. Президент России поставил перед нами задачу – к 2030 году не менее 70% граждан, систематически занимающихся спортом. Уверен, проект «Ты в игре», как часть федерального проекта «Спорт – норма жизни», вносит свой существенный вклад в достижение этой цели. И каждый победитель – это ролевая модель, пример для подражания для взрослых и детей. Желаю всем призерам и участникам развивать свое дело, успешно масштабировать его на регионы страны», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также отметил, что благодаря федпроекту «Спорт – норма жизни» по всей стране уже создано свыше 360 спортивных объектов. В этом году запланировано строительство еще 110. В рамках нового федпроекта «Бизнес-спринт» в регионах появится около 200 «умных» спортивных площадок.

Победители конкурса «Ты в игре»:

? обладатель гран-при — фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области;

? номинация «Масштаб» — спортивный фестиваль «Малидак» из Республики Башкортостан;

? номинация «Точка старта» — фестиваль «Лесной Relax» из Нижегородской области;

? номинация «Безграничные возможности» — адаптивное скалолазание для детей и молодежи с ОВЗ «Нет недосягаемых высот» из Нижегородской области;

? номинация «Дети в спорте» — фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области;

? номинация «Трансформация в спорте» — проект Limetime из Москвы;

? номинация «Медиа» от издания Championat.com — медиа о российском баскетболе «Перехват» из Краснодарского края;

? номинация «#НашСпортЗдесь» от мультиплатформенного оператора Триколор — русская командная игра с мячом «Всем кила!» из Москвы и спортивный фестиваль «Малидак»;

? «Народное голосование» — проект «Пестрый пояс» из Москвы.

Также на церемонии награждения были отмечены и другие проекты. В рамках номинации «Масштаб» руководство АНО «Национальные приоритеты» приняло решение поддержать проект «Паркран», который в настоящее время трансформируется в новый российский бренд «5 ВЕРСТ». Специального приза в рамках номинации «Точка старта» удостоился проект «Дети на велосипеде». В рамках номинации «Трансформация в спорте» дополнительные награды от партнера номинации — ведущего спортивного онлайн-ритейлера с широким офлайновым покрытием «Спортмастер» — получили проекты Limetime, GOGYM и KADR. Также особой награды от эксперта конкурса — президента Федерации адаптивного хоккея и победительницы первого сезона «Ты в игре» Анастасии Барадачёвой — удостоился проект «Игровая карусель».

«Второй год “Ты в игре” объединяет энтузиастов спорта, единомышленников. Показывает яркие и необычные проекты, которые способствуют увеличению числа жителей страны, регулярно занимающихся спортом. Участники конкурса прошли долгий путь от подачи заявки на участие и отбора в топ-250 проектов до публикации лучших 26 финалистов. Для многих конкурсантов настоящим импульсом к дальнейшему развитию стал образовательный акселератор. Лидеры спортивной индустрии делились опытом, вдохновляли и мотивировали участников конкурса становиться лучше и не бояться воплощать в жизнь свои идеи. Мы же со стороны наблюдали за тем, как менялись проекты и как знания, полученные от экспертов, применялись на практике. — отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. — Поздравляю участников конкурса ”Ты в игре” с заслуженными победами. Желаю всем участникам оставаться такими же целеустремленными, идти вперед и становиться лучше с каждым днем. Будьте в игре!»

Победителем во втором сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» и обладателем гран-при в 1 миллион рублей стал фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области. Проект зародился 20 лет назад, его главное отличие от других турниров — доступность для всех желающих: участие для команд бесплатное, а мальчишки со двора играют наравне с воспитанниками спортшкол. Награду победителю конкурса вручил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Получить такую высокую оценку со стороны экспертного совета, стать победителем в конкурсе и в номинации, в которой было представлено более 1000 заявок, — очень ценно и приятно. Мы благодарны за внимание к фестивалю, за новые возможности. Конкурс стал для нас мотивацией, которая поможет становиться лучше, продолжать свое дело и делать счастливыми еще больше ребят, вовлекая их в активный и здоровый образ жизни», — делится автор фестиваля детского дворового футбола «МЕТРОШКА» Дмитрий Борщев.

Фестиваль «МЕТРОШКА» не только завоевал гран-при конкурса, но и победил в номинации «Дети в спорте». Проект дополнительно получил грант в 300 тысяч рублей, а также особую награду — сертификат на проведение совместного мероприятия от Nike и ФК «Спартак». Награду за победу в номинации автор фестиваля получил из рук двукратной олимпийской чемпионки по биатлону, президента общероссийской общественной организации «Содружество детско-юношеского биатлона России» Анны Богалий, а также от представителя партнера — директора по взаимодействию с органами власти и корпоративным вопросам российского офиса Nike Дмитрия Вишнякова.

Победителем в номинации «Масштаб» стал спортивный фестиваль «Малидак» из Республики Башкортостан. Организаторы предлагают участникам попробовать свои силы на 10 захватывающих беговых трассах, рассчитанных на спортсменов разного уровня подготовки. Такой подход делает фестиваль по-настоящему семейным и доступным для участников разных возрастов. Награду победителю номинации вручил первый Заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров. «Хочется сказать большое спасибо экспертному совету и организаторам конкурса за возможности, которые дает участие. Наш путь был очень интересным и полным знаний и опыта, которые мы обязательно будем применять в дальнейшем. Победа в номинации конкурса станет импульсом для развития и воплощения в жизнь интересных идей и совместных проектов», — делится автор проекта Дарья Струговец.

В номинации «Масштаб» руководство АНО «Национальные приоритеты» также выделило проект «Паркран» из Москвы — было решено поддержать авторов инициативы специальным призом. На данный момент проект проходит трансформацию в российский бренд «5 ВЕРСТ», после которой он будет иметь присутствие в более чем 100 городах РФ. Награду участнику вручила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

«Одна из задач конкурса «Ты в игре» – помочь ярким и интересным спортивным проектам обрести популярность, найти новые возможности для развития и масштабирования. Мы считаем авторов инициатив не просто участниками конкурса, а партнёрами в реализации нацпроекта «Демография». В любом командном виде спорта важно ощущать поддержку партнеров. Поэтому мы не смогли остаться в стороне, когда узнали, что проект «Паркран» был вынужден временно приостановить деятельность в связи с перестройкой собственной IT-инфраструктуры, – отметила генеральный директор АНО София Малявина, – Команда проекта оказалась в непростой ситуации, но все равно прикладывает усилия, чтобы продолжать вовлекать людей в активный образ жизни и дарить им яркие эмоции. На данный момент организаторы «Паркрана» преобразуют его в новый российский бренд «5 верст», под которым продолжат организовывать бесплатные еженедельные дружеские старты для всех желающих. Мы приняли решение поддержать инициативу, находящуюся в процессе трансформации, и наградить её в рамках отдельной номинации».

В номинации «Точка старта» победил фестиваль «Лесной Relax» из Нижегородской области. Проект посвящен спортивному ориентированию и сочетает в себе физическую и интеллектуальную деятельность. Попробовать свои силы могут как дети, так и взрослые — возраст участников варьируется от 7 до 80 лет. Награду победителю вручила вице-президент Федерации триатлона России Виктория Шубина. «Конкурс стал настоящим драйвером, который помог нам рассказать обществу о существовании такой дисциплины, как спортивное ориентирование. Он позволил найти единомышленников, подтянуть свои знания по многим вопросам, в том числе менеджменту. Хочу поблагодарить организаторов за возможность участия в проекте, за тот бесценный опыт, который подарил конкурс, и за оказанное проекту внимание», — рассказывает автор проекта «Лесной Relax» Ольга Касаткина.

В номинации «Трансформация в спорте» победил проект Limetime из Москвы. Это удобное в использовании программное обеспечение, которое выступает в роли помощника организаторов легкоатлетических стартов и спортивных соревнований. Оно позволяет закрывать ключевые задачи и потребности до, во время и после мероприятий. Номинацию поддержал ведущий спортивный онлайн-ритейлер с широким офлайновым покрытием «Спортмастер», который подготовил дополнительный приз для победителя номинации, а также для еще двух проектов — приложения GOGYM и сервиса по поиску фото с массовых спортивных мероприятий KADR. Все победители получат информационную поддержку от онлайн-ритейлера: на сайте «Спортмастера» в разделе «Медиа» появятся статьи про авторов и их проекты. Также у победителей возьмут интервью, а компания рассмотрит возможные варианты для дальнейшего сотрудничества. Награду за победу в номинации автору проекта вручила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и посол ГТО Светлана Журова. «Современные технологии могут сделать жизнь и спорт проще и интереснее. Победа в номинации конкурса показала, что мы на правильном пути, а благодаря участию многие организаторы легкоатлетических соревнований узнали о нашем проекте. Хочу сказать большое спасибо экспертам конкурса за опыт, за поддержку и за возможность проявить себя, рассказать о своем проекте и сделать большой шаг вперед», — отмечает автор проекта Limetime Александр Селищев.

«В России очень много технологий, которые могут помочь сделать спорт неотъемлемой частью жизни россиян. Чтобы отмечать яркие и современные решения, которые отвечают задачам федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», на конкурсе предусмотрена целая номинация – «Трансформация в спорте». Каждый из представленных в номинации проектов по-своему удивил и потряс до глубины души. Уверена, что конкурс будет реализовываться еще много лет и у нас будет немало интересных и высокотехнологичных инициатив, которые откроют новые удивительные миры. Хочется отметить, что конкурс «Ты в игре» важен не только для участников, но и для самих экспертов – они принимают в нем участие с огромным удовольствием», – отметила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и посол ГТО Светлана Журова.

В номинации «Безграничные возможности» победила инициатива, посвященная адаптивному скалолазанию для детей и молодежи с ОВЗ «Нет недосягаемых высот» из Нижегородской области. Проект представляет уникальную практико-применительную технологию и отличается глубоко проработанной программой для реабилитации людей с различными заболеваниями. Проект уже давно стал больше, чем просто программой: создан региональный центр реабилитации детей с ОВЗ, а также учебный центр тренеров и реабилитологов из Нижнего Новгорода и других регионов. Награду за победу в номинации автору проекта вручила эксперт второго сезона конкурса «Ты в игре», президент федерации адаптивного хоккея, победительница первого сезона конкурса «Ты в игре» с проектом «Детская следж-хоккейная лига» Анастасия Барадачёва.

«Нам очень приятно быть замеченными на таком высоком уровне. Мы — частная инициатива, развиваемся самостоятельно вот уже 12 лет. Конкурс помог нам привлечь общественное внимание и получить поддержку со стороны, в настоящее время уже идет обсуждение новых возможностей для развития адаптивного спорта в Нижегородской области с руководством региона. Это очень ценно и открывает широкие возможности для дальнейшего развития», — комментирует автор проекта по адаптивному скалолазанию для детей и молодежи с ОВЗ «Нет недосягаемых высот» Максим Кавинов.

«Хочу отметить огромную работу, проделанную как победителями, так и всеми участниками конкурса. “Ты в игре” – уникальная площадка, которая помогает находить и поддерживать креативные спортивные инициативы, способствующие популяризации массового спорта. Несмотря на соревновательный элемент, конкурс позволяет объединять авторов и экспертов со всех уголков страны. Отдельно хочется отметить акцию “Верим в Россию”, которая, как и сам конкурс, смогла объединить участников со всей страны для поддержки наших спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Я как спортсмен сам знаю, насколько важна поддержка болельщиков. Еще раз хочу поблагодарить всех участников акции, вместе мы делаем спорт нормой жизни», – отметил посол федерального проекта «Спорт — норма жизни», олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Помимо пяти основных номинаций, во втором сезоне «Ты в игре» предусмотрены дополнительные — от партнеров конкурса.

Первая номинация — «Медиа» от издания Championat.com. Победителем стало первое медиа о российском баскетболе «Перехват». Проект появился в 2017 году и получил известность как единственное баскетбольное медиа, в котором не было новостей про НБА и освещался только российский баскетбол. Вручал награду за победу в номинации специальный гость — бренд-менеджер портала «Чемпионат» Мария Евдокименко.

Вторая партнерская номинация — «#НашСпортЗдесь» от мультиплатформенного оператора Триколор. Победителями номинации стали сразу два проекта. Первый — русская командная игра с мячом «Всем кила!»: инициатива содержит в себе черты русской традиционной культуры, а игра проста в освоении и не требует особого оборудования или экипировки. Вторым победителем в номинации «#НашСпортЗдесь» стал спортивный фестиваль «Малидак». Приз от партнера победителям вручила директор спортивного вещания Триколор, эксперт в области управления и маркетинга, коммерциализации спортивных сооружений, PR и коммуникаций в спорте Мария Гришко.

Для 250 участников, прошедших в лонг-лист конкурса, была предусмотрена номинация «Народное голосование». Лучший проект выбирался на официальном сайте конкурса путем голосования пользователей. Победителем стал проект «Пестрый пояс» из Москвы, который набрал 5798 голосов. Команда проекта разработала особую тренировочную систему, которая позволила спортсменам-тхэквондистам с интеллектуальными нарушениями получать цветные пояса — синие и зеленые. Победитель получил специальные призы от партнеров конкурса — информационную поддержку от портала «СпортКП» и бесплатное обучение в Российском международном олимпийском университете (РМОУ). Победителю вручили награду ректор АНО ДПО «Российский международный олимпийский университет» Лев Белоусов и редактор портала «СПОРТ-КП» Николай Мысин. Кроме того, дополнительный сертификат на обучение в РМОУ получил проект «Дети на велосипеде» из Белгородской области, который был отмечен экспертным советом во время защит.

Также 20 мая были подведены итоги акции, которая проводилась Министерством спорта РФ и АНО «Национальные приоритеты» — «Верим в Россию — вместе мы сила». Конкурс был запущен в преддверии ХХIV Олимпийских и XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине. Принять участие мог каждый желающий: для этого необходимо было организовать онлайн- или офлайн-акцию в поддержку спортсменов. Среди участников акции были авторы проектов «Ты в игре», которых наградили на церемонии.

Более 15 тысяч человек и общественных организаций стали инициаторами проектов, флешмобов, авторами обращений с пожеланиями успехов и побед нашим спортсменам.

Благодаря участникам конкурса более 850 тысяч жителей страны в социальных сетях поддерживали наших спортсменов.

Все посты, мероприятия и акции в социальных сетях сопровождались хештегами конкурса #КомандаРоссии #ВеримвРоссию #ВместеМыСила #спортнормажизни.

Победителем Всероссийского конкурса «Верим в Россию!» стал видеоролик из Архангельской области. Автор проекта Василий Чесноков. Около 100 жителей городского округа Котлас, поселков Вычегодский и Лименды приняли участие в создании специального ролика в поддержку российских олимпийцев.

Среди финалистов конкурса, получивших награду на церемонии награждения, Марат Умяров, руководитель педагогического коллектива Спортивной школы «Химик» города Дзержинска Нижегородской области, и руководитель волонтёрского отряда «Вспышка» Сямженской средней школы Ирина Муравьёва.

Награду вручал первый Заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров.

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.

Согласно многочисленным исследованиям, спорт и физическая активность оказывают благотворное влияние на настроение и повышают уровень счастья. Подробности о том, как спорт оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние и как поддерживать себя в спортивной форме, можно узнать на портале объясняем.рф.