Агент Оздоева: Будущее Магомеда? Приоритет остается у «Зенита»

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Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, рассказал о будущем своего клиента.

Оздоев перешел в «Зенит» из «Рубина» зимой 2018 года. Его нынешнее соглашение истекает 1 июня.

«Зенит» уже объявил о расставании с Артемом Дзюбой и продлил контракты Александра Ерохина и Алексея Сутормина.

— Пока нет никаких новостей. Есть переговоры, но я сказал Магомеду: «Ты взрослый парень. Находишься уже 4,5 года в системе «Зенита». Если есть предложение, ты хорошо знаешь клуб. Четыре раза становился чемпионом. Рассмотри сам все варианты и сам поучаствуй в переговорах». Здесь такая ситуация, что мне бы не хотелось лезть, — отметил Гаргаев.

— Зависит ли будущее Оздоева в «Зените» от того, останутся бразильцы или нет? Весной у Магомеда были проблемы с игровой практикой.

— Это связано с травмой и восстановлением. Магомед получил травму колена. Ничего серьезного: все связки, внутренности были целы. Но был серьезный ушиб. После такой травмы тяжело поймать ритм. Для этого нужно было определенное время.

— Если не «Зенит», то какой вариант вы видите приоритетным для Магомеда: отъезд в Европу или остаться в РПЛ?

— Приоритет остается у «Зенита». Учитывая, что он находится там 4,5 года, мне бы не хотелось как-то влезать в эту ситуацию. Когда закончится вся эта эпопея c «Зенитом» — или подписание нового контракта, или контракт закончится, если они не придут к какому-то знаменателю, — тогда мы уже начнем как-то действовать. Потому что есть какая-то футбольная этика. Пока Оздоев на контракте в «Зените», я не предпринимаю вообще никаких шагов. Если они вместе с руководством клуба примут обоюдное решение о выходе, тогда мы оживимся. И я, даже не как агент, а как старший брат, включусь в процесс нахождения нового рабочего места. Пока я замер в режиме ожидания.

— «Зенит» уже ушел в отпуск. Когда вы ожидаете, что будет поставлена точка в переговорах Магомеда с питерским клубом?

— У него действует контракт до 1 июня. Наверняка, если он даже ушел в отпуск, есть же коммуникация с генеральным директором. Подождем до 1 июня. Тогда уже точно будет ясно.

Источник: «РБ Спорт»