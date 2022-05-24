Как регионам вывести промышленный туризм на новый уровень?
Депутаты Госдумы планируют оказать ему системную поддержку и сформировать нормативную базу, где будут закреплены направления промтуризма и обозначены меры поддержки.
Депутаты Госдумы планируют оказать ему системную поддержку и сформировать нормативную базу, где будут закреплены направления промтуризма и обозначены меры поддержки направления.
В Краснодарском крае промышленный туризм только начинает набирать обороты. Сейчас экскурсии проходят в основном на винодельнях и сельскохозяйственных предприятиях, хотя перспективы гораздо шире.
Создание нормативной базы позволит закрыть сразу несколько направлений, считает депутат Госдумы Иван Демченко.
Во-первых, усиление экономики в регионах. Во-вторых, привлечение молодых заинтересованных специалистов и как следствие – частичное решение кадрового вопроса.
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