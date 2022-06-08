В Краснодарском крае выберут лучшего спортсмена за 10 лет

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9 июня в Краснодаре будет дан старт спортивно-информационному проекту «Спортсмен Кубани: 2011-2021. Главный из лучших», в рамках которого болельщикам предстоит выбрать лучшего спортсмена Краснодарского края за 10 лет.

Номинантов представит Краснодарское краевое региональное отделение Федерации спортивных журналистов России (ККРО ФСЖР).

Главной спортивной премии региона «Спортсмен Кубани» в 2021 году исполнилось 10 лет. Ее лауреатов ежегодно определяют болельщики путем онлайн-голосования на портале «Кубанский спорт.RU».

В честь этого события спортивные журналисты края решили запустить юбилейный проект «Спортсмен Кубани: 2011-2021. Главный из лучших». В число претендентов на звание спортсмена 10-летия в Краснодарском крае войдут лауреаты премии прошлых лет, среди которых победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы.

Онлайн-голосование пройдет в несколько этапов. Участие в объявлении номинантов и их жеребьевке примут знаменитые кубанские спортсмены, журналисты и официальные лица региона. Среди них – председатель Олимпийского совета Краснодарского края, олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева, самый титулованный кубанский футболист, 6-кратный чемпион России Максим Бузникин, председатель ККРО ФСЖР, главный редактор интернет-портала «Кубанский спорт.RU» Максим Осадник, руководитель дирекции спортивного вещания телеканала «Кубань 24» Константин Перминов, управляющий директор по развитию региональной сети РНКБ Игорь Логвин и другие.

На протяжении нескольких лет поддержку премии «Спортсмен Кубани» оказывает Олимпийский совет Краснодарского края, а ее генеральным партнером выступает Банк РНКБ.

Максим Осадник, председатель ККРО Федерации спортивных журналистов России: «В январе 2022 года мы назвали имя и наградили лауреата премии «Спортсмен Кубани 2021». Им стала олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина. Впервые же спортивные журналисты Кубани определили Топ-10 лучших спортсменов края в 2011 году. За эти годы премия завоевала доверие у спортсменов, болельщиков и журналистов. Взаимное признание – главное достижение нашей совместной работы. Именно поэтому было решено организовать юбилейную премию «Спортсмен Кубани: 2011-2021. Главный из лучших». Очевидно, что в список ее номинантов войдут спортсмены экстра-класса. Они все лучшие, но вместе с болельщиками попробуем назвать главного из них. Мы рассматриваем этот проект как прекрасный повод, чтобы вспомнить самые значимые спортивные победы Краснодарского края в спорте за последнее десятилетие и, разумеется, еще раз назвать имена их главных творцов».

Пресс-конференция организаторов проекта «Спортсмен Кубани: 2011-2021. Главный из лучших» и жеребьевка номинантов пройдут 8 июня (четверг) 2022 года в 15:00. Адрес: город Краснодар, улица Северная, 405, Инновационный центр «Аквариум» (Большой конференц-зал, цокольный этаж). Приглашаем ваше СМИ осветить мероприятие.

Источник: Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России