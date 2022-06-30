Все о карте болельщика
С 4 июля начнется оформление электронной Карты Болельщика на Госуслугах. Уже сейчас получить всю необходимую информацию и задать интересующие вопросы о новом сервисе можно не только в традиционных форматах — информация на сайте Министерства, горячая линия и отдельная страница на портале Госуслуг, — но и с помощью цифрового ассистента Госуслуг.
Карта болельщика — новый цифровой сервис для любителей футбола. Такой формат совершенствует обеспечение безопасности на стадионах и предоставляет сервисные функции для посетителей.
Где найти ответы на актуальные вопросы о Карте болельщика
- На сайте Минцифры России в разделе «События».
- На портале Госуслуг на информационной странице Карты болельщика.
- На горячей линии Госуслуг. Номера телефонов доступны на портале в разделе «Помощь».
- На сайте «Объясняем.рф».
- Также на портале Госуслуг можно получить всю необходимую информацию при помощи цифрового ассистента. Он подскажет пользователям, как получить Карту, на каких мероприятиях она будет применяться, как оформить Карту на ребенка и многое другое.
Цифровой ассистент Макс появился на портале Госуслуг в ноябре прошлого года. Он работает на основе нейронных сетей и с применением диалоговых механизмов. Робот заменяет традиционный поиск на портале и отвечает на различные вопросы граждан в онлайн-режиме. На сегодняшний день робот ответил уже на 80 тыс. вопросов о карте болельщика.
Нормативные акты об использовании в России электронной карты болельщика опубликованы на портале правовой информации.
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Категория: Новости / Спорт и туризм