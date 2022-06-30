Все о карте болельщика

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С 4 июля начнется оформление электронной Карты Болельщика на Госуслугах. Уже сейчас получить всю необходимую информацию и задать интересующие вопросы о новом сервисе можно не только в традиционных форматах — информация на сайте Министерства, горячая линия и отдельная страница на портале Госуслуг, — но и с помощью цифрового ассистента Госуслуг.

Карта болельщика — новый цифровой сервис для любителей футбола. Такой формат совершенствует обеспечение безопасности на стадионах и предоставляет сервисные функции для посетителей.

Где найти ответы на актуальные вопросы о Карте болельщика

На сайте Минцифры России в разделе «События». На портале Госуслуг на информационной странице Карты болельщика. На горячей линии Госуслуг. Номера телефонов доступны на портале в разделе «Помощь». На сайте «Объясняем.рф». Также на портале Госуслуг можно получить всю необходимую информацию при помощи цифрового ассистента. Он подскажет пользователям, как получить Карту, на каких мероприятиях она будет применяться, как оформить Карту на ребенка и многое другое.

Цифровой ассистент Макс появился на портале Госуслуг в ноябре прошлого года. Он работает на основе нейронных сетей и с применением диалоговых механизмов. Робот заменяет традиционный поиск на портале и отвечает на различные вопросы граждан в онлайн-режиме. На сегодняшний день робот ответил уже на 80 тыс. вопросов о карте болельщика.

Нормативные акты об использовании в России электронной карты болельщика опубликованы на портале правовой информации.

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