Футболист «Краснодара» перешел в испанский клуб

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Тонни Вильена продолжит свою карьеру в «Эспаньоле». Уже 16 июля 2022 года стартует новый розыгрыш российской Премьер-лиги.

Однако трансферное окно еще открыто, поэтому клубы продолжают продавать и покупать футболистов. «Краснодар» потерял своего очередного легионера – Тонни Вильена продолжит свою карьеру в «Эспаньоле». На официальном сайте букмекерской компании Fonbet уже представлены котировки на матч «Краснодара» против «Факела», который состоится 17 июля. Актуальное зеркало Фонбет можно найти на сайте «РБ».

Тонни Вильена начал свою карьеру на родине, в голландском «Фейеноорде». Полузащитник провел за этот клуб 208 матчей, в которых отметился 36-ю забитыми мячами. Летом 2019 года футболист сборной Нидерландов перебрался в «Краснодар» за 9 миллионов евро.

За 2,5 сезона в составе «быков» Вильена провел на поле 79 матчей, набрав 14 очков по системе гол + пас. В январе 2022 года голландец перешел в клуб испанской Примеры «Эспаньол» на правах аренды. Руководство каталонской команды впечатлилось игрой полузащитника, решив выкупить контракт футболиста.

12 июля 2022 года на официальном сайте футбольного клуба «Краснодар» появилась информация о том, что Тонни Вильена продолжит свои выступления в «Эспаньоле» на постоянной основе. Испанская команда заплатит за игрока 2,5 миллиона евро.