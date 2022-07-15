Футболиста «ЦСКА» арендовал клуб чемпионата Германии

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Чидера Эджуке как минимум год проведет в берлинской «Герте».

Футбольный клуб «ЦСКА» в это межсезонье сменил главного тренера – данный пост занял Владимир Федотов.

Российский специалист явно не ожидал, что столкнется в новом клубе с таким количеством проблем. Команду покинули практически все легионеры, поэтому наверняка придется задействовать молодых футболистов. Уже 16 июля 2022 года «ЦСКА» проведет матч первого тура российской Премьер-лиги против «Урала». Сделать бесплатный прогноз на это событие помогут акции Фонбет.

Столичный «ЦСКА» потратил на трансфер Чидеры Эджуке почти 12 миллионов евро в 2020 году. За два сезона в составе «армейцев» нигерийский полузащитник зарекомендовал себя как очень техничного и креативного игрока. На его счету 10 голов в 55-ти играх за московский коллектив.

Несколько дней назад появилась информация, что Эджуке и Сигурдссон решили приостановить действие нынешнего контракта с «ЦСКА». В таком случае «армейцы» не получили бы компенсации за переходы футболистов.

13 июня 2022 года официальный сайт «Герты» объявил об аренде Чидеры Эджуке из московского «ЦСКА». В составе клуба чемпионата Германии нигериец проведет как минимум один год. Соглашение Эджуке с «армейцами» рассчитано до лета 2024 года. Футболист пожелал столичному клубу успешной игры в грядущем сезоне российской Премьер-лиги в своей социальной сети.