Футбольный клуб «Химки» подписал контракты с двумя воспитанниками Спартака

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Несмотря на то, что через несколько дней стартует новый розыгрыш российской Премьер-лиги, клубы продолжают работать на трансферном рынке. Активнее всех в этом направлении в последние дни сработали подмосковные «Химки».

Новичками клуба стали Александр Ломовицкий и Денис Давыдов. 15 июля 2022 года «Химки» сыграют с «Зенитом» в рамках первого тура РПЛ. Аналитики букмекерской конторы «Мелбет» считают питерский коллектив явным фаворитом с коэффициентом 1,35. Скачать Melbet можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».

Очередным новичком «Химок» стал Денис Давыдов. Нападающий является воспитанником Спартака, дебютировал за клуб в 2013 году. Однако закрепиться в основном составе «красно-белых» футболисту так и не удалось. Прошлый сезон игрок провел в ФНЛ-2 за «Знамя Труда». В его активе 9 голов в 21-м матче первенства. Контракт рассчитан на один сезон с возможностью автоматического продления еще на год.

Александр Ломовицкий следующий сезон проведет в «Химках» на правах аренды. Футболист принадлежит «Рубину». В прошлом сезоне РПЛ полузащитник сыграл за казанский клуб в 11-ти поединках, отметившись одним забитым мячом. 24-летний футболист также является выпускником молодежной академии столичного Спартака.