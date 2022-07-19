Депутат Госдумы Иван Демченко: нужно поддерживать инициативы земляков

/Спорт и туризм/

Вести здоровый образ жизни стало для многих неотъемлемой привычкой: посещение фитнес-залов, спортивное питание, соблюдение режима.

Депутат Государственной Думы Иван Демченко отметил, что команда муниципалитета во взаимодействии с жителями должна планомерно создавать условия для занятия спортом.

В ходе предвыборной кампании в Славянском районе к Ивану Ивановичу обратились спортсмены Рисового сельского поселения с просьбой помочь отремонтировать беговую дорожку на стадионе.

Наказ избирателей выполнен. По инициативе депутата Иван Демченко выделено 900 тыс.рублей в помощь славянцам.

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