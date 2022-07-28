«ЦСКА» на своем поле громит «Сочи» 

/Спорт и туризм/

Крайне насыщенным на события выдался второй тур российской Премьер-лиги. Огромное внимание футбольной общественности приковывал поединок между «ЦСКА» и «Сочи».

Владимир Федотов встретился с бывшей командой уже на старте чемпионата и смог порадовать свой новый клуб. Если вы являетесь поклонником футбола, то можете попробовать свои силы в футбольном симуляторе LeoVegas Casino.

Несмотря на все проблемы с набором футболистов, «ЦСКА» уже в стартовом туре продемонстрировал свою мощь, без особых проблем одолев «Урал» со счетом 2:0. Победа на старте чемпионата придала игрокам «армейцев» необходимую уверенность в своих силах, которая сыграла значительную роль в поединке с «Сочи».

«ЦСКА» удалось открыть счет уже в первом тайме. На 36-й минуте легионеры «армейцев» продемонстрировали отличное взаимопонимание на поле. Карраскаль длинной передачей вывел Медину на рандеву с голкипером. Парагваец хладнокровно реализовал свой момент.

Второй гол «ЦСКА» вышел очень необычным. Игорь Акинфеев далеко вынес мяч, но Карраскаль смог не только обработать передачу, но и вторым касанием пробить точно в ближний угол ворот соперника. Установить окончательный счет 3:0 удалось уже в компенсированное время. Хесус Медина оформил дубль с передачи Владислава Яковлева.

Итоговая победа со счетом 3:0 позволяет «ЦСКА» единолично стать лидером турнирной таблицы РПЛ с 6-ю очками. «Сочи» расположился на девятом месте, имея в своем активе 3 очка.