Новым морским курортам быть

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«Упразднение Ростуризма не станет препятствием развитию Черноморских курортов Краснодарского края. Теперь улучшением этой отрасли занимается Правительство РФ», - прокомментировал итоги заседания президиума Госсовета вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Одной из стратегических задач объявлено создание федеральных круглогодичных морских курортов. Среди них и морской курорт «Новая Анапа» - один из перспективных проектов на побережье, по которому работа уже стартовала, рассказал депутат Госдумы Иван Демченко.

По его словам, Правительство РФ проявляет глубокую погруженность в тему, озвучивает колоссальные планы по развитию территорий, что внушает уверенность в правильности выбранного курса.

Чтобы планы были действительно рабочими, будет проводиться синхронизация рабочих документов с Минэкономразвития РФ. Такой шаг позволит избежать ошибок на стадии планирования, резюмировал Иван Демченко.