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Предлодения анапчан о направлениях развития местной инфраструктуры стали наказами депутату Госдумы Ивану Демченко и легли в основу Народной программы.

Как отметил депутат Госдумы Иван Демченко, растет количество предложений от жителей Анапы о строительстве спортивных объектов.

? Муниципалитеты округа развиваются, благодаря активности населения и верной социальной политике в муниципалитетах. Как результат - прирост населения, строительство новых микрорайонов. Жители изъявляют желание заниматься спортом и приобщать к здоровому образу жизни детей, - отметил Иван Иванович.

В рамках региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко проанализировал исполнение подобных наказов из Народной программы в Анапе.

Благодаря проекту «Воркаут в каждый двор» открыто порядка 20 новых спортивных зон, еще 10 объектов примут первых любителей ЗОЖ в ближайшее время.

Площадь каждой спортплощадки составляет порядка 200 метров. Территория оснащена безопасным резиновым покрытием и универсальными снарядами, которые подходят для любого уровня подготовки. Это турники, планки для отжиманий, рукоход, шведская стенка, гибкие и параллельные брусья.

Большинство тренажеров смонтировано в сельской местности – Воскресенском, Черном, Суворово-Черкесском, Уташе, Цибанобалке, Витязево, Сукко, Анапской, Благовещенской, Нижней Гостагайке, Бужоре, Усатовой Балке и Джигинке. Завершается установка площадок в Чеконе, Иванове, Просторном, Пятихатках и Гай-Кодзоре. Все они расположены вблизи соцобъектов – школ, домов культуры, скверов и парков.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил, что работа мэра Анапы в решении этого вопроса заметна. В Анапе до 2025 года в городе и сельских округах запланирована установка более 100 таких спортивных площадок.