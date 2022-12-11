«Краснодару» выплатят 42 000 долларов за выступление Крыховяка на ЧМ-2022

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Международная федерация футбола (FIFA) выплатит около миллиона долларов клубам из Российской Федерации за участие их игроков в чемпионате мира по футболу, который стартовал 20 ноября в Катаре.

Турнир продлится до 18 декабря, в финальной части принимают участие 32 национальные команды. Среди главных фаворитов ЧМ-2022 по футболу называют сборные Франции, Бразилии, Испании и Англии.

Турнир проходит под эгидой FIFA. Организация назначила выплаты клубам РПЛ за футболистов, которые выступали в составе команд последние два года и стали участниками ЧМ-2022 со своими сборными.

Благодаря этому «Краснодар» получит от FIFA 42 000 долларов (около 2,5 млн рублей) за выступление на мундиале Гжегожа Крыховяка, который отправился туда в составе национальной команды Польши. Также за Крыховяка заплатят московскому «Локомотиву» (64 000 долларов).

Кроме того, компенсации за участие футболистов в ЧМ полагаются столичным ЦСКА (67 000) и «Динамо» (337 000), казанскому «Рубину» (186 000) и «Зениту» из Санкт-Петербурга (305 000 долларов).

Размер выплат не является окончательным и может вырасти, если сборные выступавших в РПЛ футболистов пройдут в стадию плей-офф и дальше.