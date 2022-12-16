В планы РФБ не входит присоединение к Азиатской конфедерации баскетбола

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Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что организация пока не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию баскетбола.

Кириленко рассказал, что тема присоединения к Азии сейчас стоит на повестке дня у самых разных спортивных федераций, среди которых РФС и ФХР. С действующими промокодами «Фонбет» можно выгодно сделать ставки на результаты турниров, которые проходят под эгидой этих объединений.

В РФБ речи о переходе в другую конфедерацию пока не идёт. На то есть сразу несколько веских причин.

«Во-первых, уровень соревнований и конкуренции в Европе чуть выше. Во-вторых, логистика удобнее, не в сегодняшнее время, конечно, но в целом. В-третьих, мы являемся членами Международной федерации баскетбола, в целом переход должен быть согласован», — рассказал Кириленко в интервью ТАСС.

9 декабря Олимпийский совет Азии предложил оказать содействие участию атлетов из РФ и Белоруссии в состязаниях, которые проходят под эгидой объединения в азиатском регионе. Эта инициатива нашла поддержку со стороны многих международных федераций спорта.

Сейчас российские клубы и сборные переживают трудные времена из-за отстранения от международных соревнований.