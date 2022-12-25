Россиянин Кочетков установил рекорд клуба НХЛ

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ХК «Каролина Харрикейнз» взял верх над «Сиэтл Кракен» со счётом 3:2 в рамках домашнего матча розыгрыша чемпионата Национальной хоккейной лиги. Одним из ключевых участников этой встречи стал голкипер хозяев площадки Пётр Кочетков.

23-летнему россиянину удалось отразить 15 бросков из 17, благодаря чему страж ворот внёс огромный вклад в победу своей команды. Скачав «1x Ставку», приложение одноимённой БК, можно было поставить на успех «Каролины» по коэффициенту 1,84.

Кочетков не пропускал более 151 минуты. Это достижение является рекордным среди вратарей-новичков за всю историю «Харрикейнз». Ранее лучшим был результат Джейсона Музатти, который сохранял ворота клуба в неприкосновенности в течение 130 минут в 1996 году.

Кочетков отстоял на ноль два предыдущих поединка. Всего с россиянином в составе в рамках текущего сезона «Харрикейнз» одержали восемь побед в 13 встречах. В среднем Кочетков пропускал 2,02 шайбы за матч, имея коэффициент надёжности 92,6%.

Для Петра этот сезон является первым полноценным хоккейным годом в НХЛ. Он начинал в фарм-клубе «Каролины», который играет в АХЛ. «Ураганы» задрафтовали россиянина в 2019 году во втором раунде под общим 36-м номером.