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Депутат Госдумы Иван Демченко: спорт помогает воспитывать патриотов...

Депутат Госдумы Иван Демченко провел рабочую встречу с представителями муниципалитетов, на которой обсуждены вопросы, касающиеся образования, спорта и патриотического воспитания.

 

В каждом муниципалитете эта работа в приоритете. Как отметил Иван Иванович, объединение стремлений педагогов и тренеров дают всегда положительный эффект.

Например, на базе школы № 8 Славянского района состоялся спортивный турнир среди учащихся.

Участники проявили свои умения в стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке автомата, поднимании туловища и сборке магазина на 30 патронов. Победителям вручены подарки от депутата Госдумы Ивана Демченко.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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