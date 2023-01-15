Депутат Госдумы Иван Демченко: спорт помогает воспитывать патриотов...

/Спорт и туризм/

Депутат Госдумы Иван Демченко провел рабочую встречу с представителями муниципалитетов, на которой обсуждены вопросы, касающиеся образования, спорта и патриотического воспитания.

В каждом муниципалитете эта работа в приоритете. Как отметил Иван Иванович, объединение стремлений педагогов и тренеров дают всегда положительный эффект.

Например, на базе школы № 8 Славянского района состоялся спортивный турнир среди учащихся.

Участники проявили свои умения в стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке автомата, поднимании туловища и сборке магазина на 30 патронов. Победителям вручены подарки от депутата Госдумы Ивана Демченко.