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Организаторы ралли-марафона «Дакар-2023» опубликовали перечень экипажей с национальностями всех членов команд. 31 декабря в гонке стартуют и россияне, однако выступать они будут с лицензиями других стран.

Ралли-марафон «Дакар» в 2023 году начнётся в Морском лагере на побережье Красного моря 31 декабря, а завершится 15 января в Персидском заливе, в Даммаме. Новости этих и других гоночных состязаний можно будет найти на сайте https://communism.ru/.

По причине санкций FIA участники из России лишены права выступать под флагом своей страны. Из-за таких условий от участия в ралли-марафоне в полном составе отказался коллектив «КАМАЗ-мастер», а также победитель в категории квадроциклов и призёр зачёта мотовездеходов Сергей Карякин.

Команда «КАМАЗ-мастер» по руководством Владимира Чагина является сильнейшей в классе спортивных грузовиков. Её экипажи становились победителями «Дакара» 19 раз.

В 2022 году в многодневке участвовали 27 россиян. Теперь же число спортсменов из РФ сократилось до трёх человек. Это гонщик Денис Кротов с лицензией Киргизии, штурман Константин Жильцов с лицензией Израиля и штурман Алексей Кузьмич, который будет выступать в нейтральном статусе.