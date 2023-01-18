Два вратаря из России признаны лучшими в НХЛ в 2022 году

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Североамериканский портал Daily Faceoff назвал пятёрку лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2022 году. Лидерами стали два россиянина.

Второе место занял вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин.

«Все ожидали, что Илья Сорокин станет отличным вратарём для “Нью-Йорк Айлендерс”, когда он присоединился к ним в 2020 году, но я не думаю, что кто-то представлял, что он достигнет такого уровня», — говорится в статье.

Место в стартовом составе «Айлендерс» Сорокин завоевал благодаря блестящему сезону-2021/2022. Сейчас Илья играет важнейшую роль в борьбе «островитян» за попадание в плей-офф. Прогнозы на матчи плей-офф НХЛ можно будет найти здесь: https://tips.ru/.

Лучшим вратарём лиги, по мнению экспертов Daily Faceoff, является другой российский голкипер, Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Насколько невероятным был сезон-2021/2022, настолько же невероятным был Шестёркин в плей-офф, поскольку даже когда он сбавил обороты в конце регулярного чемпионата, ему удалось вернуться в форму и сыграть огромную роль в выходе “Нью-Йорк Рейнджерс” в финал Восточной конференции», — пишут журналисты издания.

В этом сезоне Шестёркин также блистает в составе «Рейнджерс». Команда имеет все шансы выйти в плей-офф. Сейчас коллектив занимает шестое место в турнирной таблице своей конференции с 43 очками, набранными в 35 играх.