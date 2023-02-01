Теперь у отдыха «Все включено» и «Ультра все включено» есть общепринятые российские стандарты

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До этого отели сами решали, что будет включено в варианты такого отдыха. Из-за чего отдыхающие часто сталкивались с расхождениями от общемирового стандарта.

Благодаря стандарту, созданному представителями Центра классификации «Звезды отелям», вводятся единые требования к качеству услуг.

Как пояснил депутат Госдумы Иван Демченко, стандарты позволят урегулировать работу гостиниц, а также обеспечат одинаковые условия отдыхающим, выбирающим сервис «Все включено» и «Ультра все включено». Благодаря этому нововведению будет повышаться уровнь сервиса и качества оказываемых услуг.