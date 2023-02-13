Представляем замечательный Крымский район

/Спорт и туризм/

Всем известны курорты Анапы и Темрюкского района. Наши подписчики попросили рассказать как развивается курортно-туристическая отрасль в других районах Кубани.

В Крымском районе активно формируется взаимосвязь между виноделием и курортным комплексом. Здесь развивается новый вид туризма – винные туры, предусматривающие экскурсии на винодельческие хозяйства с целью дегустации вина и ознакомления с особенностями производственного процесса.

Винодельческие хозяйства инвестируют финансы в создание инфраструктуры для туристов. Перспективность этого туристического направления подтверждается опытом европейских стран.

Винные экскурсии пользуются высоким спросом среди туристов.

Крымский район входит в число участников межрегионального проекта «Винные дороги Боспорского царства» - винодельня «Долина Лефкадия».

В «Долине Лефкадии» каждому туристу предоставляют возможность попробовать вино в месте его производства, увидеть, как именно рождается тот или иной вкус, узнать тайну его происхождения в природе. Турист не просто отдыхает и дегустирует вина, но и посещает увлекательную экскурсию.

Винодельня «Gunko Winery» предлагает гостям обзорную экскурсию по виноградникам, знакомство с современным оборудованием по переработке винограда, рассказ о технологии вина, дегустацию замечательного фермерского продукта.

Семейная винодельня «Шато Андре» предлагает экскурсии по виноградникам, дегустацию авторских вин, французскую кухню.

На территории Крымского района развит не только винный, но и экологический, сельский (аграрный), военно-патриотический туризм.

Туристический поток в Крымский район с каждым летним сезоном растёт.

Так за 2022 год Крымский район посетило более 30 тысяч туристов.

Наиболее популярными стали - однодневные туры, удобные для транзитных туристов.

Интересную программу предлагает объект туристического показа этнический центр «Черкесский аул» - сезонный этнический туризм в селе Фадеево Варениковского сельского поселения. Театрализованные и оперные представления национального характера, уникальные фольклорные программы, знаменитые блюда кавказской кухни, приготовленные на выращенных здесь же экологически чистых продуктах. Обязательным в программе является представление национального обряда сватовства невесты.

В Крымском районе расположен один из самых крупных грязевых вулканов - грязевой действующий вулкан Шуго. Вулкан уникальный, созданный самой природой объект с целебной йодо-бромной грязью, напоминающий с высоты птичьего полета лунный ландшафт.

Памятник военно-патриотического туризма «Сопка Героев». При приближении из космоса видно, как эта точка приобретает очертания креста. Это место стало братской могилой почти для 18 тыс. советских солдат.

Очевидцы тех событий вспоминали, как последние дни весны 1943 года запомнились для Крымска и его окрестностей. Битва за высоту 121,4 началась 26 мая.

Сейчас «Сопка Героев» - место, где по памятным датам собираются люди и приезжают возложить цветы молодожены.

Помимо объектов турпоказа Крымский район предлагает туристам яркие событийно-культурные мероприятия – это фестивали и праздники, «День города и района», «Фестиваль молодого вина». На них съезжаются мастера, виноделы, ремесленники из различных уголков Краснодарского края.