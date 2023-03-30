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Второй этап Спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» 2023 года

В субботу, 25 марта 2023 года, состоялся II-й этап Спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Соревнования по дартсу прошли в Геленджике в СК «Фортуна» при поддержке и помощи местной администрации и компании «КТК-Р». Полторы сотни спортсменов из тринадцати муниципальных образований края в спортивной борьбе выявляли самого меткого в своих рядах. Новороссийские спортсмены завоевали в своих категориях два II места (Иван Гаевский из центра «Мир без границ» и Сергей Столпец из ФСКИ «Второе дыхание») и два III места (Никита Болотов из «Мира без границ» и Смигун Ольга из «Второго дыхания»). Желаем нашим призерам дальнейших спортивных побед!
?Следующий этап спартакиады состоится в Новороссийске 29 апреля 2023 года. Соревнования по шахматам? пройдут в СК «Победа», просп. Ленина, 95К.

Источник: ООКК Мир без границ ookk.mirbg@mail.ru?

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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