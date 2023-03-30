Иван Демченко и Сергей Лесь обсудили развитие спорта в Крымском районе

/Спорт и туризм/

Систематически физической культурой и спортом занимаются 74,3 тыс. человек - 61,4% от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет. В 2022 году проведено более 800 мероприятий, в которых приняли участие более 32 тысяч человек.

В 2022 году финансирование отрасли составило 216 млн. 931 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2021 года - увеличение на 29,6 %. Спортсмены и сборные команды приняли участие в 147 краевых мероприятиях.

Сборные команды Крымского района принимали активное участие в соревнованиях и заняли 6 место в Сельских спортивных играх Кубани, 7 место в Спартакиаде трудящихся Кубани.

Управление по физической культуре и спорту администрации провело значимые мероприятия. Это первая межрайонная спартакиада муниципальных служащих «Сила в единстве!», Чемпионат и первенство Краснодарского края по мотокроссу и соревнования по мотокроссу на кубок главы Крымского района, Чемпионат Краснодарского края по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА, спартакиады медицинских работников, работников сферы ЖКХ.

В 2022 году построен Центр единоборств стоимостью более 106 млн. рублей. Он назван именем гвардии полковника, кавалера Ордена Мужества, Почётного гражданина МО Крымский район Анатолия Александровича Стасюкевича.

Это современный, просторный центр, где можно тренироваться, заниматься дзюдо и самбо.

По инициативе депутата Государственной Думы Ивана Демченко в этом году здесь к 9 мая пройдет первый межмуниципальный турнир с призовым фондом.

В 2022 году построено три спортивных площадки: в с. Экономическом, х. Южном и в г. Крымске. Общая сумма – более 17 млн. рублей.

В этом году х. Даманка Молдаванского сельского поселения планируется строительство комплексной универсальной площадки с уличными тренажерами.