Кто победит в российской Премьер-лиге 2022/23?

/Спорт и туризм/

Летом 2023 года закончится розыгрыш РПЛ и будет ясно, кто станет обладателем чемпионского титула. Фавориты известны уже сейчас — они не изменились с прошлого года. Рассказываем о претендентах на золото РПЛ.

Хотя всё может пойти не так, как считают букмекеры и аналитики, — футбол вещь непредсказуемая. Поэтому, если решите сделать ставку на кого-либо из участников чемпионской гонки, рекомендуем воспользоваться бонусами букмекеров, чтобы сэкономить деньги или даже заключить пари бесплатно. Узнать больше про промокод Fonbet и акции других букмекерских контор вы можете на сайте Legalbet.

«Зенит»: фаворит номер один

Бело-голубые выиграли в прошлом сезоне. Спортивные эксперты сулят им победу и теперь. Клуб занимает верхнюю строчку в турнирной таблице, он уверенно опережает все остальные команды.

С тех пор, как тренером команды стал Сергей Семак, она берёт золото РПЛ в каждом сезоне. С составом тоже проблем нет: собрались по-настоящему сильные игроки. Чего стоит один только Малком, который забивает гол почти в каждом матче питерцев.

В последнее время у «Зенита» случались осечки (с «Ахматом» и ЦСКА), нарушившие серию побед. Но это вряд ли скажется на итоге. Велика вероятность того, что команда победит за явным преимуществом.

Так считают и букмекеры. Большинство легальных БК России дают на победу бело-голубых коэффициент от 1.05 до 1.15 — то есть расценивают их шансы как очень высокие.

Другие кандидаты на чемпионство

Кроме «Зенита» выделяют несколько команд, которые пока не утратили шансов выиграть титул.

«Ростов»

Теневым фаворитом турнира считают ФК «Ростов». Он занимает 2-ю строчку таблицы и отстаёт от бело-голубых на 7 очков. Статистика команды почти так же хороша, как и у «Зенита». С составом тоже нет особых проблем, хотя он и не такой звёздный. Конечно, в атаке клуб не так хорош, но Осипенко приносит почти гол за матч, а ведь ему помогают и остальные.

Большинство букмекеров сомневается, что «Ростов» победит. Коэффициенты на его успех составляют 45-50. А вот шансы на 2-е или 3-е место у команды высокие.

ЦСКА

Третьим претендентом на победу спортивные аналитики считают ЦСКА. Пока что клуб отстал от «Зенита» и находится на 5-й строчке турнирной таблицы с 35 очками. Но он замотивирован на борьбу, так как не брал золото с сезона-2015/16. Это подтверждает и тот факт, что армейцам удалось обыграть бело-голубых 19 марта 2023 года.

Сможет ли ЦСКА обойти петербургский клуб, ростовчан и взять 1-е место? Такого нельзя исключать. Однако большинство букмекеров считают, что этого не произойдёт — они дают на победу армейцев коэффициент от 100. А вот на то, что они станут вторыми, коэффициент составляет от 5.50 до 6.00.

Правда, к весне 2023 года ЦСКА сдал позиции. Команда провела первую часть текущего сезона гораздо лучше — с минимальным количеством ничьих и поражений. В феврале же она начала проигрывать даже на домашнем стадионе.

Остальные претенденты

Что касается других кандидатов на чемпионство, то теоретически на него могут претендовать:

«Динамо» Москва;

«Сочи»;

«Краснодар»;

«Ахмат».

Однако шансы всех этих клубов расценивают как весьма невысокие. Успех любой из этих команд станет настоящей сенсацией.