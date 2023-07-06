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Депутат Госдумы Иван Демченко: развитие спорта - приоритетное направление для кубанцев…

Кубок Губернатора Краснодарского края по баскетболу впервые уехал в Темрюкский район. Об этом в ходе работы депутата Госдумы Ивана Демченко в регионе сообщили представители муниципалитета.

 

Традиционно в начале лета проводится Всекубанский турнир среди детских дворовых команд на кубок Губернатора Краснодарского края по баскетболу. 

Команда юных темрючан под руководством тренера Сергея Набокина обыграла пять команд сверстников. И в финале турнира одержала победу над сверстниками из города Краснодара.

Этот кубок по праву пополнил коллекцию трофеев юных спортсменов из Темрюка.

Глава района Федор Бабенков проинформировал депутата о том, что в Темрюкском районе баскетбол стал массовым видом спорта, им занимаются более 1500 детей и подростков.

Депутат Госдумы Иван Демченко акцентировал внимание на том, что для современных подростков необходимо организовывать занятость, которая сможет стать альтернативой  проведению каникул с гаджетами в руках.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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