Депутат Госдумы Иван Демченко: развитие спорта - приоритетное направление для кубанцев…
Кубок Губернатора Краснодарского края по баскетболу впервые уехал в Темрюкский район. Об этом в ходе работы депутата Госдумы Ивана Демченко в регионе сообщили представители муниципалитета.
Традиционно в начале лета проводится Всекубанский турнир среди детских дворовых команд на кубок Губернатора Краснодарского края по баскетболу.
Команда юных темрючан под руководством тренера Сергея Набокина обыграла пять команд сверстников. И в финале турнира одержала победу над сверстниками из города Краснодара.
Этот кубок по праву пополнил коллекцию трофеев юных спортсменов из Темрюка.
Глава района Федор Бабенков проинформировал депутата о том, что в Темрюкском районе баскетбол стал массовым видом спорта, им занимаются более 1500 детей и подростков.
Депутат Госдумы Иван Демченко акцентировал внимание на том, что для современных подростков необходимо организовывать занятость, которая сможет стать альтернативой проведению каникул с гаджетами в руках.
Категория: Новости / Спорт и туризм