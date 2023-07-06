Депутат Госдумы Иван Демченко: Люди должны иметь как можно больше возможностей для занятия спортом…

/Спорт и туризм/

Благодаря рассматриваемому в Госдуме законопроекту на отдаленных территориях может появиться больше мест для занятия спортом, так как инициатива подразумевает приравнивание некапитальных сооружений к числу спортивных объектов.

Сейчас таковыми считаются спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы.

Теперь же, после принятия поправок, футбольные поля, беговые дорожки, лыжероллерные трассы, горнолыжные склоны, даже уличные площадки с тренажерами буду считаться спортивными объектами, что позволит проводить на их территории мероприятия за счет бюджетных средств.

Таким образом, для проведения соревнований можно будет строить быстровозводимые и малобюджетные модульные сооружения. Депутат Госдумы Иван Демченко считает, что подобная инициатива является отличным подспорьем для популяризации спорта:

«В Краснодарском крае строится большое количество малых и больших спортивных объектов, которые позволяют регулярно заниматься спортом более 3 миллионам граждан нашего региона. Это 60% от всего населения. Наша политика направлена на увеличение этого показателя, поэтому регулярно вводим в эксплуатацию новые объекты. Законопроект создаст новые возможности для популяризации спорта в каждом муниципалитете, городе, сельском поселении Кубани».